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  3. Hastane dönüşü 3 kişinin yaralandığı kaza!

Hastane dönüşü 3 kişinin yaralandığı kaza!

Samsun'un Atakum ilçesi'inde aile taşıyan aracın kavşakta kaza yapmasıyla 3 kişi yaralandı.

Hastane dönüşü 3 kişinin yaralandığı kaza!

Samsun Ankara karayolunda gerçekleşen kazada öğrenilen bilgiye bilgiye göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde cami imamı olarak görev yapan Kazım Çulha, içinde ailesinin de bulunduğu aracıyla özel bir hastaneye gitti. Kazım Çulha'nın hastane dönüşü  55 HR 175 plakalı otomobili, kavşakta Bayram Kılıç'ın 55 DY 166 plakalı aracıyla çarpıştı. Kazada sürücünün iki kızları (20) ve eşi Keziban Çulha (55) yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı aileyi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

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