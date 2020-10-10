Hastaneden kaçmak isteyen Kovidli hasta balkondan düşerek ağır yaralandı!

Koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden kaçmak isteyen 40 yaşındaki Erkan A. balkondan düştü. 10 metre yükseklikten beton zemine çakılan hasta ağır yaralandı.

POZİTİF ÇIKINCA HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Erkan A. durumunun ağırlaşması üzerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavisi sürerken buradan izinsiz ayrılmak isteyen Erkan A. sağlık personeli tarafından uyarılmasına rağmen ısrarını sürdürdü. Bunun üzerine hastane personeli tarafından beyaz kod alarmı verilerek yardım istendi.

CAMI KIRDI

Paniğe kapılan Erkan A. sensörlü cam kapıyı kırıp 10 metre yükseklikteki balkondan düştü.

Ağır yaralanan Erkan A. sağlık görevlileri tarafından acil servise alındı.

Polis, hastanede inceleme başlattı.