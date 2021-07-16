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  3. Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Hatay'ın Hassa ilçesi ile Mersin, Aydıncık'ta çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan yangınların sebepleri henüz öğrenilemezken itfaiye görevlilerinin, yangının yayılmaması adına sarf ettikleri yoğun çabaları sürüyor.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Dün gece gelen Mersin'in Aydıncık ilçesindeli orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken bir haber de Hatay'ın Hassa ilçesinden geldi. İki yangının da sebebi henüz bilinmezken İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü iki kentte alevlerle mücadeleye devam ediyor.

HATAY'DA SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA KARADAN MÜDAHALE

Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR YANGINI YAYIYOR

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

BAKAN PAKDEMİRLİ MERSİN'DE

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş, 3 uçak, 11 söndürme helikopteri, 86 arazöz, 450 personelle yangına müdahale edilmeye başlanmıştı.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

Hatay Hassa ve Mersin Aydıncık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Müdahalelerle ilgili ekiplere çeşitli talimatlar da veren Pakdemirli, yangın bölgesinde sık sık incelemelerde bulunmuştu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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