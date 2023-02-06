Hatay Payas'da deprem sonrası göçük altında kalanların cansız bedenine ulaşıldı!

Kahramanmaraş''ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki şiddetli depremden etkilenen illerden birisi de Hatay oldu. Hatay'ın Payas ilçesinde depremden etkilenen çok sayıda vatandaşa yardım eli uzatıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam eden ilçede 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Hatay Payas'da deprem sonrası göçük altında kalanların cansız bedenine ulaşıldı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem, Hatay merkezinin yanı sıra Payas ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Birçok ev yıkılırken, göçük altında kalan vatandaşlara da ulaşılmaya çalışılıyor.

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14 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Hatay ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'ın, Payas ilçesinde çöken binalardan şu ana kadar enkaz altından 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Enkaz altından çıkarılan yaralılar ise hastanelere sevk edildi.

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KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hatay'dan birçok vatandaş ve ekipler seferber edilirken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

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