Hatay ve Mersin’de tefeciler çökertildi! 16 kişi gözaltında

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; tefecilik yöntemiyle faizle para veren, ödeyemeyenleri tehdit eden, ellerindeki senetleri icraya vererek zor durumda bırakan ve mal varlıklarına el koyan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Farklı meslek gruplarından şüphelilerden oluşan 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dün sabah saatlerinde Hatay ve Mersin’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile 16 kişi ele geçirildi. 3 şüphelinin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Evlerde yapılan aramalarda; 2 kurusıkı tabanca, alacak-vereceklerin tutulduğu not kağıtları, 6 çek, 5 senet, 3 tapu fotokopisi bulundu. Şüpheliler hakkında emniyetteki işlemler sürüyor.