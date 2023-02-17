Hatay'da 278'inci saat mucizesi: Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Defne ilçesindeki arama ve kurtarma çalışmalarında mucize gerçekleşti. Hakan Yasinoğlu isimli vatandaş, depremim 278'inci saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir yıkıma neden olduğu Hatay'da arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında bir kişinin yaşadığını belirledi.

Hatay'da 278'inci saat mucizesi: Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

YOĞUN ÇALIŞMA SONUÇ GETİRDİ

Bunun üzerine PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışma sonucu 45 yaşlarında olan Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.

Hatay'da 278'inci saat mucizesi: Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Yasinoğlu, ekipler tarafından depremin 278. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da 278'inci saat mucizesi: Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı Hatay'da 278'inci saat mucizesi: Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı Hatay'da 278'inci saat mucizesi: Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı Hatay'da 278'inci saat mucizesi: Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

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