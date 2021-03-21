Hatay'da ata keserli işkence cezasız kalmadı!
Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir kişi, at arabasına yüklediği yükü çekemeyen ata eline aldığı keserle vurdu. Çevredeki duyarlı vatandaşların görüntüleri çekip sosyal medyada yayması üzerine Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Acımasız şahsa adli işlem başlatılırken, at da korumaya alındı.
Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yük taşıyan bir kişi yükü çekemeyen ata dakikalarca işkence yaptı.
Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, şahsın yükü taşıyamadığı için ata keserle üst üste vurulduğu görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin büyük ses getirmesinin ardından Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşı bularak hakkında adli işlem başlattı.
Arsuz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de ata el koyup, bakımını üstlendi.