Hatay'da deprem sonrası su seviyesi yükseldi!

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'da en çok etkilenen şehirler arasında yer alıyordu. İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükselerek sokak aralarını su bastı.

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Hatay'da deprem sonrası su seviyesi yükseldi!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı sokak ve caddeler sular altında kaldı.

Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu.

Hatay'da deprem sonrası su seviyesi yükseldi!

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Sokaklar ve caddeleri sular altında kalan İskenderun'da su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu da oluştu.

Hatay'da deprem sonrası su seviyesi yükseldi!

ARAÇLAR ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi de araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

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