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Hatay'da kontrol noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu!

Hatay'da kontrol noktasında görevli olan polis memuru Davut Kaplan, görev yerinde yolun karşısına geçmek istedi. O sırada Kaplan'a doğru gelmekte olan otomobilin fren yapamaması sonucu, 51 yaşındaki polis şehit oldu.

Hatay'da kontrol noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu!

Talihsiz olay, Hatay'ın Hassa ilçesinin çıkışında bulunan Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Görevli polis memuru Davut Kaplan (51), polis kontrol noktasından yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olaya şahit olan polis arkadaşlarının durumu telsiz ile bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'da kontrol noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu!

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesinin memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüleceği bildirildi.

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