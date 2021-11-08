Hatay'da kontrol noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu!

Talihsiz olay, Hatay'ın Hassa ilçesinin çıkışında bulunan Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Görevli polis memuru Davut Kaplan (51), polis kontrol noktasından yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olaya şahit olan polis arkadaşlarının durumu telsiz ile bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesinin memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüleceği bildirildi.