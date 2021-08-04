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  3. Hatay'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Hatay'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir ormanlık alanda yangın çıktı, yangına havadan ve karadan müdahale yapılarak kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Hatay Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini gören bölge sakinleri durumu ilgili yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz ve yer ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de destek verdiği yangını kontrol altına alma hız kesmeden devam ediyor.

Haberin detayları geldikçe sizlerle paylaşacağız...

Hatay'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Hatay'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

 

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