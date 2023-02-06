Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: "Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun"

AFAD verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yaşanan deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde yıkıma ve can kayıplarına neden oldu.

TAHA DUYMAZ'DAN KÖTÜ HABER

Özellikle depremde Hatay'da birçok bina çöktü. Depremin yaşandığı bölgeden bir kötü haber daha geldi.

Sosyal medyada yayınladığı yemek videolarıyla geniş kitlelere adını duyan fenomen Taha Duymaz'ın ailesiyle birlikte göçük altında kaldığı öğrenildi.

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ABLASI YARDIM İSTEDİ

Duymaz'ın ablası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam, eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor" ifadelerini kullandı.