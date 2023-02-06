Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: "Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun"

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketiyle mücadele ediyor. Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan da kötü haber geldi.

Melahat Ersoy
Editör
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Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: "Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun"

AFAD verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yaşanan deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde yıkıma ve can kayıplarına neden oldu.

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun

TAHA DUYMAZ'DAN KÖTÜ HABER

Özellikle depremde Hatay'da birçok bina çöktü. Depremin yaşandığı bölgeden bir kötü haber daha geldi.

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun

Sosyal medyada yayınladığı yemek videolarıyla geniş kitlelere adını duyan fenomen Taha Duymaz'ın ailesiyle birlikte göçük altında kaldığı öğrenildi.

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun

ABLASI YARDIM İSTEDİ

Duymaz'ın ablası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam, eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor" ifadelerini kullandı.

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olunHatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olunHatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun

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