Hatay'da yürekleri yakan olay! Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirmişti! Acı haber geldi...

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Cuma isimli kişi, yeğeni Kevser'in kurtulması için enkaz altında kolunu kestirdi. Kevser enkazdan sağ kurtarılırken Cuma ise hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Hatay'da yürekleri yakan olay! Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirmişti! Acı haber geldi...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin büyük bir yıkım yarattığı Hatay'da binlerce vatandaşımız enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler canla başla çalışıyor. Zamanla ve dondurucu soğuklara karşın zorlukla devam eden çalışmalarda yürek yakan bir olay yaşandı.

Hatay'da yürekleri yakan olay! Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirmişti! Acı haber geldi...

KOLUNUN KESİLMESİNİ İSTEDİ

Antakya ilçesinde yeğeni Kevser ile enkaz altında kalan Cuma isimli vatandaş, yeğeninin kurtarılması için herkesin yapamayacağı bir karar aldı. Cuma isimli vatandaş, yeğeninin kurtarılması için kolunun kesilmesini istedi.

Hatay'da yürekleri yakan olay! Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirmişti! Acı haber geldi...

YEĞENİ KEVSER'İ KURTARDI

Ekipler, Cuma'nın kolunu kestikten sonra Kevser'i enkazdan çıkardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cuma isimli vatandaş hayatını kaybederken Kevser'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Hatay'da yürekleri yakan olay! Yeğenini kurtarmak için kolunu kestirmişti! Acı haber geldi...

HAKAN HATİPOĞLU O ANLARI ANLATTI

Yaşanan olayı oyuncu Survivor yarışmasıyla akıllara kazınan Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil.

Kolunu feda eden arkadaş Avusturyalı kurtarma ekibi ve AFAD tarafından enkazdan çıkarıldı. İsmi Cuma, az önce haber geldi maalesef hastanede rahmetli olmuş. Saat 19.34 itibarıyla, sonradan yeğeni olduğunu öğrendiğimiz Kevser için aynı ekiplerle birlikte çalışmaya başlıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Çok can var göçük altında çok."

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