Hatay'daki deprem felaketinde 6. gün mucizesi: İki kız kardeş 131 saat sonra sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi.
10 ilde 13.5 milyon vatandaşı derinden etkileyen deprem felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan vatandaşların tedavileri hastanelerde sürerken enkaz altındaki vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.
6.GÜNDE GELEN MUCİZE
Felaketin 6.gününde mucizeler devam ediyor. Depremin büyük yıkım yarattığı Hatay’da Emek Mahallesi’nde sürdürülen arama çalışmalarından güzel haber geldi.
Enkaz altında kalan 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.