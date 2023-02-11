Hatay'daki deprem felaketinde 6. gün mucizesi: İki kız kardeş 131 saat sonra sağ çıkarıldı

Hatay'da sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarında 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Hatay'daki deprem felaketinde 6. gün mucizesi: İki kız kardeş 131 saat sonra sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi.

10 ilde 13.5 milyon vatandaşı derinden etkileyen deprem felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti.

Hatay'daki deprem felaketinde 6.gün mucizesi: İki kız kardeş 131 saat sonra sağ çıkarıldı

Yaralanan vatandaşların tedavileri hastanelerde sürerken enkaz altındaki vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

6.GÜNDE GELEN MUCİZE

Felaketin 6.gününde mucizeler devam ediyor. Depremin büyük yıkım yarattığı Hatay’da Emek Mahallesi’nde sürdürülen arama çalışmalarından güzel haber geldi.

Hatay'daki deprem felaketinde 6.gün mucizesi: İki kız kardeş 131 saat sonra sağ çıkarıldı

Enkaz altında kalan 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'daki deprem felaketinde 6.gün mucizesi: İki kız kardeş 131 saat sonra sağ çıkarıldı

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