Hatay'daki kurtarma çalışmalarından bir mucize daha! 177 saat sonra enkazdan sağ çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarında Suriye uyruklu Esma, enkazdan sağ çıkarıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Hatay'daki kurtarma çalışmalarından bir mucize daha! 177 saat sonra enkazdan sağ çıktı

Türkiye'nin yaşadığı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Özellikle deprem bölgesi Hatay'da zamana karış bir yarış var. Bu kapsamda Merkez Antakya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Korkmaz Apartmanı'ndan ses alan ekipler çalışma başlattı

Enkaz altında kalan 41 yaşındaki Suriye uyruklu Esma için Jandarma, JAK, UMKE, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği, ANDA ekipleri yoğun bir çalışma yaptı. Depremin 177.saatinde Esma isimli kadın enkazdan sağ olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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