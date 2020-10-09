Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını! Yerleşim yerlerine kadar geldi
Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçeleri arasında bulunan ormanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere, sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
Bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.