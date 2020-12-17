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  3. Hatay'ın Dörtyol sahilinde bir erkek cesedi bulundu!

Hatay'ın Dörtyol sahilinde bir erkek cesedi bulundu!

Hatay'a bağlı Dörtyol ilçesinde bir kişi sahil kıyısında otomobilin içerisinde cansız bedeni bulundu.

Hatay'ın Dörtyol sahilinde bir erkek cesedi bulundu!

Edinilen bilgiye göre; Yeşilköy Mahallesi sahilinde park halindeki bir otomobilin içerisinde bir şahsın hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, isminin Halil E. olduğu tespit edilen şahsın yaşamını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Halil E.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın ölümüyle ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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