Hatayspor-Beşiktaş maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN
Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşyıa geliyor. Peki, Hatayspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Hatayspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Hatayspor, ligde oynadığı son 16 maçta, 27 puan toplayarak 6. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 16 maçta 34 puana ulaşarak puan durumunda 1. sırada yer aldı.
HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Hatayspor-Beşiktaş maçı, 10 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Ali Palabıyık tarafından yönetilecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Hatayspor-Beşiktaş maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Bu karşılaşmayı Pazar saat 19.00'da beIN SPORTS 1 kanalından takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Hatayspor, Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 72'nci takım olacak. Siyah-beyazlı ekip, bugüne kadar rakip olduğu 71 ekibin tamamını en az bir kez mağlup etti.
- Bu sezon evinde oynadığı sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Hatayspor (5G 2B), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (0-1 ve Trabzonspor).
- Son iki deplasman maçını gol yemeden kazanan Beşiktaş, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son şampiyon olduğu 2016/17 sezonunda yakalamıştı (üç maç).
- Hatayspor bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (3G 1B).
- Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı çıktığı son 15 maçta 55 gol atan Beşiktaş (13G 1B 1M), son altı karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.