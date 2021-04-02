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Hatayspor- Galatasaray maçı hakemi neden değişti? Hatayspor- Galatasaray maçı hakemi kim oldu?

Süper Lig'in 32.haftasında Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın hakemi değişti. Bunun üzerine Hatayspor- Galatasaray maçı hakemi neden değişti? Hatayspor- Galatasaray maçı hakemi kim oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Hatayspor- Galatasaray maçı hakemi neden değişti? Hatayspor- Galatasaray maçı hakemi kim oldu?

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in 32.haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak olan  ve saat 19.00'da başlayacak olan maçı Fırat Aydınus'un yerine Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği duyuruldu.

HATAYSPOR- GALATASARAY MAÇI HAKEMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Hatayspor - Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus'un koronavirüs salgınına yakalanması nedeniyle değişti. TFF'den yapılan açıklamada," İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır." denildi.

 Bu isimler açıklanmasa bile Galatasaray- Hatayspor maçının hakeminin değişmesi üzerine bu gerçek ortaya çıktı.

HATAYSPOR- GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın yeni hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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