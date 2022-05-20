Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona erecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Giresunspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Hatayspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR - GİRES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Hatayspor - Giresunspor maçı 22 Mayıs 2022 Pazar günü Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Murat Altan yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.