1. Lig'de liderliğini sürdüren Hatayspor, şampiyonluk yolunda önündeki tek engeli de geçerek mutlu sona ulaşmak istiyor. Hatay ekibinin Adanaspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

TFF 1. Lig'de 23 hafta gibi uzunca bir süredir liderliği kimseye bırakmayan Hatayspor, yolun sonuna yaklaştıkça daha da kenetleniyor. Geçen hafta oynanan Keçiörengücü mücadelesinde 90+4'te bulduğu golle galibiyete uzanmıştı.

Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda, küme düşmesi kesinleşen turuncu-beyazlı ekiple karşılaşacak Hatayspor, şampiyonluğu bekliyor.

Kentin 53 yıllık Süper Lig özlemini dindirmeye çok yaklaşan Hatayspor, taraftarını ligin bitimine bir hafta kala sevindirmeyi amaçlıyor.

"ADANA'DAN ŞAMPİYON DÖNECEĞİZ"

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları ve son dakikalarda atılan golle galip geldikleri Keçiörengücü maçını "unutulmaz" diye tanımladı.

53 yıldır Süper Lig'i bekleyen Hatay'a şampiyonluğu getireceklerini dile getiren Altıparmak, şunları söyledi:

"Pazar günü Adanaspor maçını kazanacağız ve Adana'dan şampiyon döneceğiz. Hatay'daki meşhur köprümüzde o kutlamaları yapacağız. Bu saatten sonra sahada kimin oynadığı ve ne yaptığı hiç önemli değil. 1,5 milyon Hataylı ile beraber sahada olacağız ve öyle maç oynayacağız çünkü bu böyle bir maç. Bu maçta kimin ne yaptığı önemli değil. Taktik, teknik de aslında çok önemli değil çünkü son maç. Bir tek şey var kazanmak ve şampiyon dönmek. Oyuncularım bunun bilincinde, bizler bunun bilincindeyiz."

Şehrin şampiyonluk için kenetlendiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Altıparmak, kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Altıparmak, kart cezalısı orta saha oyuncusu Alican Özfesli dışında takımda eksik oyuncu bulunmadığını sözlerine ekledi.