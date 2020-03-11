Hava durumu (11-12-13 Mart 2020) Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek!
Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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11 Mart 2020 Çarşamba 10:09
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