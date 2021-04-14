HAVA DURUMU 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA! Meteoroloji'den il il yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Nisan 2021 Çarşamba günü için hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bugün Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri bugün yağmurlu geçecek. Yetkililer, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bugün hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacak. Ramazan ayına girmemizle haftalardır etkili olan soğuk havalar yerini yer yer sıcak yer yer serin havalara bırakacak. Sıcaklıklar yurt genelinde artarken, zaman nisan yağmurları da etkisini gösterecek.
İşte il il günlük hava durumu (14 Nisan 2021 Çarşamba)...
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve yer yer sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu