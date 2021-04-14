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HAVA DURUMU 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA! Meteoroloji'den il il yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Nisan 2021 Çarşamba günü için hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bugün Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri bugün yağmurlu geçecek. Yetkililer, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

HAVA DURUMU 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA! Meteoroloji'den il il yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bugün hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacak. Ramazan ayına girmemizle haftalardır etkili olan soğuk havalar yerini yer yer sıcak yer yer serin havalara bırakacak. Sıcaklıklar yurt genelinde artarken, zaman nisan yağmurları da etkisini gösterecek. 

İşte il il günlük hava durumu (14 Nisan 2021 Çarşamba)...

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı

HAVA DURUMU 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA! Meteoroloji'den il il yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve yer yer sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA! Meteoroloji'den il il yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

HAVA DURUMU 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA! Meteoroloji'den il il yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA! Meteoroloji'den il il yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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