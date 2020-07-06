Hava durumu 6 Temmuz 2020 tahminleri | Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporlarına göre 6 Temmuz Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de yer yer yağış bekleniyor, yurdun kalanı ise az bulutlu ve açık oluyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Temmuz ayının ilk gününde Sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da 35-38 derece aralığında seyrediyor. Marmara’da ise 30-32 derecelerdeki sıcaklık nem ile beraber 35 derece ve üzerinde hissediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 6 Temmuz hava durumu raporu | İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa'nın kuzeydoğu çevreleri ve Eskişehir'in batısı ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık,
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Manisa'nın kuzeydoğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve kuzeydoğu çevreleri kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
UŞAK °C, 35°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve batı çevreleri kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 32°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), güneyi kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
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