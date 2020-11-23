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Hava Durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 23 Kasım Hava Durumu

Hava durumu bugün nasıl olacak? 23 kasım Pazartesi sabahı haftanın ilk gününde hava durumu merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme göre yurt genelinde hava sıcaklıklarında 1-3 derece azalma yaşanacak. Peki bugün nasıl olacak? İşte 23 Kasım Pazartesi hava durumu haberimizde..

Hava Durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 23 Kasım Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme göre Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kuzey kesimlerinde metrekareye 21-50 kilogram arasında kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Yurt genelinde ise hava sıcaklıkları düşüş gösterecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 23 Kasım Pazartesi hava durumu raporu...

Hava Durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 23 Kasım Hava Durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Hava Durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 23 Kasım Hava Durumu

23 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 11°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava Durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 23 Kasım Hava Durumu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 13°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu

Hava Durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 23 Kasım Hava Durumu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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