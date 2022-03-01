Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün annesi Nefiye Küçükakyüz hayatını kaybetti.

Trabzon Of'lu Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz'ün annesi Nefiye Küçükakyüz teyzemiz vefat etti.

Merhumun cenazesi 2 Mart Çarşamba (yarın) ikindi vakti Of/Çarşıbaşı camisinde kılınacak akabinde Of/Kaban mahallesinde defnedilecek.

HASAN KÜÇÜKAKYÜZ KİMDİR?

Hasan Küçükakyüz (11 Kasım 1957) Türk asker. Mevcut Türk Hava Kuvvetleri Komutanı. Küçükakyüz, Yukarı Kışlacık İlkokulu, Şehit Ahmet Türkan Ortaokulu ve Of Lisesini tamamlayarak 1974 yılında Hava Harp Okuluna girdi.

30 Ağustos 1978 tarihinde Hava Harp Okulundan teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. 1978-1980 yıllarında 2. Hava Kuvveti Komutanlığında pilotaj eğitimini müteakiben 3. Ana Jet Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra 191. Filo Kol Uçucusu olarak atanmıştır.

1985-1987 yılları arasında Hava Harp Akademisindeki eğitimini tamamlayarak, kurmay subay olmuştur. 1987-1988 yılları arasında Hava Harp Okulu Komutanlığında Öğrenci Bölük Komutanlığı, 1988-1990 yılları arasında 6. Ana Jet Üs Komutanlığı Eğitim Subaylığı, 1990-1994 yılları arasında 8. Ana Jet Üs Komutanlığında 182. Filo Kol Komutanlığı Üs Eğitim Kısım Amiri, 182. Filo Harekât Subaylığı görevlerinde bulunmuştur.

1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuş, 1994-1996 yılları arasında 4. Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 Öncel Filo Komutanlığı, 1997-2000 yılları arasında Hava Kuvvet Komutanlığı Harekât Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında Uçuş Eğitim Subayı ve Uçuş Eğitim Şube Müdürlüğü, 2000-2002 yılları arasında 4. Ana Jet Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı ve Harekât Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2002-2003 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı Plan Harekât Daire Başkanlığında Harekât Şube Müdürü, 30 Ağustos 2003 tarihinde tuğgeneralliğe terfi ederek, 2003-2006 yılları arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Dairesi Başkanı, 2006-2008 yılları arasında, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı olarak görev yapmış olup, 30 Ağustos 2008 tarihinde tümgeneralliğe terfi etmiştir. 2008-2011 tarihleri arasında Hava Eğitim Komutan Yardımcısı olarak atandığı görevi esnasında 2009 yılı içerisinde Hava Harp Okulu Komutanı olarak, 2011-2012 yılları arasında Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcısı olarak atandığı görevinde bir yıl süreyle Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı olarak görev yapmıştır.

30 Ağustos 2012 tarihinde korgeneralliğe terfi ederek 2012-2013 yılları arasında TSK Sağlık Komutanı ve GATA Komutanı, 2013-2015 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı, 2015-2016 tarihleri arasında ise Hava Eğitim Komutanı olarak görev yapmış olup, 2016 Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) Kararları ile orgeneralliğe terfi etmiş ve Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı görevine atanmıştır.



22 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi.

Nuray Küçükakyüz ile evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

Küçükakyüz, Trabzonspor taraftarıdır.