Hava savunma sistemlerinin sirenleri çaldı! Netanyahu korkup bölgeyi terk etti

Gazze'ye yakın bir bölge olan Aşkelon'da partisi Likud'un düzenlediği mitinge katılan Netanyahu, burada konuşma yaptı.

Netanyahu konuşma yaparken abluka altındaki Gazze'den atıldığı belirtilen roketler sebebiyle Aşkelon kenti ve çevresinde uyarı sirenleri çaldı. Bunun üzerine korumaları Netanyahu'yu mitingin yapıldığı salondan çıkardı.

NETANYAHU, SİRENLER SUSUNCA MİTİNGE GERİ DÖNDÜ

Sirenlerin susmasından kısa süre sonra Netanyahu yeniden salona dönerken, miting kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına bir roket atıldığı, atılan roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan erken seçimden önce de ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde seçim mitingi düzenlemiş ve Gazze'den İsrail tarafına atılan iki roket nedeniyle çalan sirenler sebebiyle mitingini kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kalmıştı.