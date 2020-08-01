Hava sıcaklığı artıkça maske kullanımı azalıyor!

Milliyet'in haberine göre İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber maske kullanım sayısı da azaldı. Türkiye’de vakaların yarısının görüldüğü kent olan İstanbul’un kalabalık semtlerinde maske kuralına uyulup uyulmadığını gözlemleyen ekip ilk olarak Ümraniye'deydi.

Semtin en kalabalık caddesi olan Alemdağ'da dolaşan birçok insanda maske olduğu ancak büyük bölümünün maskelerin çene altına indirdiği dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise maskesin koluna takarak dolaşıyordu. Caddede bir çok kişinin ise hiç maske takmadığı görüldü. O vatandaşlardan biri olan Şahin Yıldırım, ‘Neden maske takmadınız’ sorusuna, “Hava çok sıcak insan bunalıyor takınca. Ben yine de takıyorum ama bugün evde unutmuşum” cevabını verdi.

Bir sonraki durak ise her zaman kalabalık olan Eminönü Mahmut Şevket Paşa’ydı. Bayram alışverişinin de yoğun olarak yapıldığı bölgede her gün yüzlerce müşteriyle ilgilenen esnafların maske takmadığını gözlemlendi. Maskeyi neden takmadığını sorulan esnaflardan Hüseyin Karaca, “Hiç bir tedirginliğim yok. Sıcakta nefes alamıyoruz. Maske takınca verdiğim nefesi geri alıyorum o daha tehlikeli. Müşteri gelince takıyorum” şeklinde konuştu.

Eminönü'nde alışveriş yapmaya gelen Taylan Hikmet ise maske takmamasını, “Hava çok sıcak maskeyi takıp biraz yürüdükten sonra daraltıyor insanı. Ama maskem elimde. Riskli ama ne yapayım insanlara fazla yaklaşmamaya çalışıyorum” sözleriyle destekledi. Tahtakale’de ise hem esnafın hem de vatandaşların maske zorunluluğuna uymadığı görüldü.

Zeytinburnu 58’inci Bulvar’da da vatandaşların bir çoğu maskelerini yine çene ya da koluna takmış şekilde görüldü. Bazı vatandaşlarda ise hiç maske bulunmuyordu. Maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlatıldığı Salih Tatlıcı’dan, “Maskem cebimde hava çok sıcak o yüzden takamıyorum. Balabalık bir yere girince takıyorum” cevabı alındığı öğrenildi. Bağcılar Meydanı ve çarşısı da oldukça yoğundu. Burada da maskeler çoğunlukla çenedeydi. Yine bir çok vatandaş da salgın riskindeki artışa rağmen maskesiz dolaşıyordu.