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  3. Havada panik anları! Kuş sürüsü az kalsın faciaya neden olacaktı! Kuş sürüsünün çarptığı uçak havalimanına geri döndü

Havada panik anları! Kuş sürüsü az kalsın faciaya neden olacaktı! Kuş sürüsünün çarptığı uçak havalimanına geri döndü

Trabzon havalimanında Ankara'ya seyahat etmek üzere havalanan uçağa, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsü çarptı. Kısa süreli panik yaratan olay sonrasında pilot tedbir amaçlı olarak geri dönmeye karar verdi.

Havada panik anları! Kuş sürüsü az kalsın faciaya neden olacaktı! Kuş sürüsünün çarptığı uçak havalimanına geri döndü

Trabzon'da hiç umulmadık bir olay yaşandı. Havalandıktan sonra kuş sürüsünün çarptığı uçağın yolculuğu iptal edildi. Uçak tedbir amaçlı olarak havalimanına geri döndü. 

PİLOT TEDBİR AMAÇLI GERİ DÖNMEYE KARAR VERDİ

İlginç olay Trabzon Havalimanı'nda yaşandı. Trabzon-Ankara seferini yapan uçak, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsünün çarpması üzerine Trabzon Havalimanı'na geri döndü.

Kuş sürüsü az kalsın faciaya neden olacaktı! Kuş sürüsünün çarptığı uçak havalimanına geri döndü

Alınan bilgiye göre, Anadolu Jet'e ait TK7573 numaralı Trabzon-Ankara seferini yapan uçak, sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan havalandı. Ancak yolculuk henüz yeni başlamışken beklenmedik bir olay yaşandı. Uçağa kuş sürüsü çarptı. Uçağın pilotu tedbir amaçlı olarak geri dönmeye karar verdi.

Kuş sürüsü az kalsın faciaya neden olacaktı! Kuş sürüsünün çarptığı uçak havalimanına geri döndü

GÖVDE BÖLÜMÜNDE İZLER OLUŞTU

Bir süre sonra uçağa kuş sürüsünün çarpması üzerine pilot, tedbir amacıyla Trabzon Havalimanı'na geri dönmeye karar verdi. Güvenli şekilde havalimanına inen uçaktaki yolcular, başka bir uçakla Ankara'ya gönderildi. Gövdesinin birkaç bölümde kuş çarpmasına bağlı izler bulunan uçağın, gerekli kontrollerin yapılması için Trabzon Havalimanı'nda bekletildiği bildirildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kuş sürüsü az kalsın faciaya neden olacaktı! Kuş sürüsünün çarptığı uçak havalimanına geri döndüKuş sürüsü az kalsın faciaya neden olacaktı! Kuş sürüsünün çarptığı uçak havalimanına geri döndü

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