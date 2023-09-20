Havalimanında eşi benzeri olmayan olay: Havalanmak üzere olan uçağı yakalayıp, binmeye çalıştı! Pilot ne yapacağını şaşırdı

Eşi benzeri olmayan olay Angola'daki Soyo Havalimanı'nda yaşandı.

Uçak hareket ettiği sıralarda kimliği belirsiz bir kişi piste daldı. Daha sonra pistte havalanmak için hareketlenen uçağın kapısına doğru koşan şahıs uçağı koşarak binmeye çalıştı. Pistte adamı gören pilot ise kısa süreli bir şok geçirse de olası bir faciayı önlemek apar topar uçağın motorlarını durdurdu.

NEDEN BÖYLE BİRŞEY YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Öte yandan adamın neden böyle bir şeye kalkıştığı bilinmezken Uçağın saatini kaçırıpda mı binmek istedi" sorusu yanıtsız kaldı.

UZUN NAMLULU SİLAHLA KOVALADILAR

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre; Soyo Havalimanı'ndan kalkış yapmak üzere olan TAAG Angola Havayolları'na ait Dash-8 tipi yolcu uçağının motoruna doğru bir kişi koşmaya başladı. Durumu gören kaptan pilot motor kapatarak kalkıştan vazgeçti.

FACİA DÖNÜLDÜ!

Olası bir facia kıl payı önlenirken havalimanında güvenlik soruşturması başlatıldı. Davetsiz misafir bir askerin piste girmesiyle birlikte kaçmaya başladı. O anlar yolcuların cep telefonuyla kaydedildi.