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  3. Havanın 38 derece olduğu Denizli'de küçük köpeği otomobilde unuttular

Havanın 38 derece olduğu Denizli'de küçük köpeği otomobilde unuttular

Bugün hava sıcaklığının 38 derece olduğu Denizli'de vatandaşlar polise bir otomobilde köpek sesi geldiği ihbarını yaptı. Sürücünün otomobilde unuttuğu köpek, gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Havanın 38 derece olduğu Denizli'de küçük köpeği otomobilde unuttular

Denizli'de otomobilin içinde unutulan bir köpek vatandaşların dikkatini çekti. Denizli’de bir sürücünün otomobilde unuttuğu yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köpeğe itfaiye ekipleri elleri ile su verdi.

Havanın 38 derece olduğu Denizli'de küçük köpeği otomobilde unuttular
Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 574. Sokak'ta 20 GA 934 plakalı otomobilden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan köpeği kapısını özel ekipman kullanarak açtığı aracın içerisinden çıkardı.

Havanın 38 derece olduğu Denizli'de küçük köpeği otomobilde unuttular

Hava sıcaklığının 38 derece olduğu kentte araç içerisinde bunalan köpeğe ilk olarak su verildi. Olayın ardından polis ekipleri aracın sahibine telefonla ulaşarak bilgi verdi. Sonrasında ise araç sahibi otomobilinin başına geldi.

Havanın 38 derece olduğu Denizli'de küçük köpeği otomobilde unuttular

Eğitim Editörü

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