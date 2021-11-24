Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Hakim ve Savcılar Kurulunda boş bulunan bir üyelik için yapılan oylama ile yeni üye belli oldu. Çıkan haberlerin ardından Havvanur Yurtsever kimdir? | Hakim ve Savcılar kurulu üyesi Havvanur Yurtsever nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

HAVVANUR YURTSEVER KİMDİR?

Havvanur Yurtsever Evli ve üç çocuk annesidir.

2003-2014 yılları arasında T. Telekomünikasyon A.Ş.ve T.Halkbankası A.Ş.gibi kurumsal Şirketlerle Sözleşmeli Avukat sıfatı ile çalışan Havvanur Yurtsever, 2008-2014'te kurucusu ve ortağı olduğu Hukuk Bürosunda Serbest Avukatlık ve Danışmanlık hizmetleri vermiştir.

Yurtsever, 2014-2018'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Meclis Üyesi olarak ; öte yandan da Emlak Konut GYO A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olarak görev almıştır.

HAKİM VE SAVCILAR KURULU ÜYESİ HAVVANUR YURTSEVER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hakim ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyesi Havvanur Yurtsever, 08 Ekim 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmişti.