Hayalhanem sunucusu Mehmet Yıldız uyardı! Oruç tutanlar bunları sakın yapmayın!

Sosyal medya platformu üzerinden, özellikle gençleri derinden etkileyen Hayalhanem kanalı bir çok Müslümana, Müslüman gibi yaşamanın sohbetlerini veriyor. Muazzam derecede genç kitleye hitap eden kanalın sunucularından Mehmet Yıldız, Ramazan ayına özel oruçta yapılmaması gereken şeyleri sıraladı. Bir çok tavsiyede bulunan Yıldız, "Peygamber efendimiz de orucun böylesini hayırlı kılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"ORUÇ TUTARKEN SAKIN BUNLARI YAPMAYIN"

Kanalda yayımladığı videonun açılışını "Oruç tutarken sakın bunları yapmayın" ifadelerini kullanarak açan Yıldız, sahurun önemine dikkat çekti. Yıldız, " Yapılan en büyük hatalardan biri de sahura kalkmayıp, kendini oruç saatine kadar aç bırakmak. Yahu Allah sana bir fırsat vermiş, sen bunu neden geri tepesin ki? Sahura kalkmayınca daha fazla sevap işlemiş olmazsınız, aksine sünneti reddetmiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer hatayı açıklayan Yıldız, "Ağabey çok üzülüyorum biliyor musun? Uykucular bu ay uykularından yine ödün vermiyor. Kardeşlerim, Ramazan yatma ayı değildir. Acıktığınızın veya sahur beklemekten uykusuz kaldığınızın Allah da farkında. Ramazan'da tuttuğunuz orucu uykuya yedirmeyin. İbadetlerle pekiştirmeye gayret gösterin. Kendinizi sadece aç bırakmayın, maneviyatınızı doyurun." ifadelerini kullanarak, orucun uykuya tutturulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Her türlü dedikodu ve zinadan uzak durulması gerektiğine de dikkat çeken Yıldız, "Ramazan'da oruç sadece mideye değil, gözlerimize ve dilimize de tutturulmalı kardeşlerim. Bakın mesela bugün karnınız, mideniz boş. Ama diliniz öyle dolu ki. Gözleriniz öyle kirli ki. Ne anlamı kaldı tuttuğunuz orucun?" ifadelerine yer verdi.