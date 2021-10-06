Hayat Bilgisi'nin Pakize'sinden üzen haber! Yeğeni, Pakize Suda'nın yürek burkan son durumunu anlattı!

Yayınlandığı döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin efsane oyuncularından Amil Bey'in kaynanasını canlandıran ünlü oyuncu Pakize Suda'dan üzen haber geldi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak derecede unutkanlık yaşayan oyuncu, evinde tedavi görüyor.

ART ARDA ACI KAYIP

Çeşme'de yaşamını sürdüren Pakize Suda, ilk olarak 2016 yılında kanser tedavisi gören Nuran Suda'yı ertesi yıl ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Acı kayıplarının ardından Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli bulmaya çalıştı

Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda, Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Pakize Suda'nın kardeşi ve annesinin ölümü nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşadığını ifade etti ve vesayet davası açtı.

"KENDİSİNE VE ÇEVRESİNE TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Dilekçede Pakize Suda'nın sık sık cüzdanını kaybettiğini belirten Ayşe Suda, "Kimliğini kaybettiği için nüfus dairesine birden fazla kez bu sebeple müracaat etmişliği var. Banka çalışanları da bu durumu bildiğinden kendisine talep ettiğinden daha az para veriyor. Bu tarz maddi kayıplar ve zararlar dışında kamu açısından da zararlı olabilecek eylemlerde de bulunmaya başladı. Bir gün beni arayarak evindeki perdeleri yaktığını ve zor söndürdüğünü söyledi. Hem kendisi hem çevresi için tehlike arz etmeye başlamıştır" ifadelerini kullanarak acil olarak vasi tayin edilmesini istedi.

"KENDİ İHTİYAÇLARINI GÖRECEK DURUMDA DEĞİL"

11 Kasım'da açılan vesayet davasında mahkeme, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Pakize Suda için Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesini istedi. Hazırlanan raporda, Pakize Suda'nın bugünkü haliyle akli dengesinin akıllıca yaşam sürmek için yeterli olmadığı iradesinin verdiği kararlar ve hareketleri üzerinde olumsuz etki yapacağı, kendi işlerini görecek güce sahip olmadığı belirtildi

YEĞENİ VASİ OLDU

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından dava karara bağlandı ve talebin kabulüyle Pakize Suda'nın CMK'nın 405'inci maddesi uyarınca kısıtlanmasına, kendisine Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verdi. Pakize Suda, vasisi yeğeni Dilara Elagözlü ile yaşamaya başladı.

Dilara Elagözlü, teyzesinin iyiliği için vasi tayini istediklerini belirterek , "Vasi tayin edilmem öncesindeki bazı parasal işlemlerin teyzemin durumunu kötüye kullanarak yapıldığını düşünüyoruz. Bu konular mahkemeye intikal ettiği için daha fazla açıklama yapmamız mümkün değil" dedi.

"HER ŞEYİ UNUTARAK ÖLMEK İSTİYORUM"

Teyzesinin Durumu hakkında konuşan Dilara Elagözlü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde 'siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi.

Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda "her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi.

18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi.

3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi.

Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi."

"ANNEMİ HİÇ TANIMIYOR"

"Anneannemle küçük teyzem rahmetli oldular. Anneanneme küçük teyzem bakıyordu bir gün 'sen anneme hiç bakmadın' demiş. Biz şaşırdık.

Bu bir hastalık, meşhur bir insan diye ona olmayacak bir şey yok.

Genlerde olabilir, çok genç yaşlarda Trafik kazası geçirdi belki onla alakalı olabilir, tiroidler çalışmıyor belki o yapabilir...

Bizi hiç tanımıyor. Annemin 70 yıllık kardeşi olduğunu bilmiyor. Tv'de birlikte iş yaptığı arkadaşlarının hiçbirini tanımıyor. Çok bellediği şeyleri ara ara hatırlıyor ama içeriğini hatırlamıyor. Zamanında 'iyi şeyler yaptım' diyor ama içerik yok. Düzenli besleniyor 4 aydır bende ama kilo alamıyor."