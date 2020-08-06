Hayat Eve Sığar uygulaması gerçeği gözler önüne serdi

Ülkemizde son günlerde yaşanan pozitif vaka sayısındaki artış, tedbirlerin yeteri kadar sıkı uygulanmadığını kanıtlarken Hayat Eve Sığar uygulamasında yüksek riskli bölgeleri temsil eden kırmızı rengin yoğunluğunun da artmış olduğu dikkat çekti. Riskin en çok arttığı illerin başında İstanbul ve Ankara geliyor.

Ankara'da özellikle nüfusun yoğun olduğu Altındağ ilçesinde vakam artışında hızlı yükselme söz konusuyken yine kalabalık ilçelerden biri olan Keçiören'de de durum aynı.Mamak, Etimesgut, Yenimahalle ve Çankaya'da da orta riskli ve yüksek riskli alanlarda artış gözlemlendi.

İSTANBUL VE KONYA DA TEHDİT ALTINDA

İstanbul'da ise özellikle Bağcılar, Zeytinburnu, Esenyurt ve Esenler ilçelerinde yoğun artış durumu söz konusu.

Konya'da, başta merkez ilçelerde olmak üzere kırmızı rengün yoğunlaştığı yerler dikakt çekiyor.

Ortaya çıkan bu görüntü üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğunun arttığı 14 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Vaka durumunun değerlendirildiği toplantıda gelecek dönemlerde alınacak tedbirlerin tartışıldığı öğrenildi.