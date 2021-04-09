Hayata ilk bakış birincilik getirdi, Burçak bebeğin doğum fotoğrafı online yarışmada birinci oldu

Van'da dünyaya gelen Burçak bebeğin fotoğrafıyla online yarışmaya katılan anestezi teknikeri Ayşe Polat birinci oldu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erhan Hanlıgil'in girdiği sezaryen ameliyatla dünyaya gelen ve Burçak ismi verilen bebeği, anestezi teknikeri Ayşe Polat fotoğrafladı.

ONLİNE YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU

Oktay ile Yeşim Başdinç çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Burçak bebeğin fotoğrafıyla www.photocup.com isimli internet sitesinde yapılan online yarışmaya katılan Polat birinci seçildi. Ameliyattan hemen sonra Op. Dr. Erhan Hanlıgil'in eline aldığı Burçak bebeğin ellerini açarak havaya kaldırma anını yakalayan Ayşe Polat, birinci gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı