Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konukları arasında yer alan hukukçu Hayati İnanç, edebiyata olan ilgisi ve söylemleri ile izleyici tarafından araştırma konusu edildi. Peki Hayati İnanç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir? İşte detaylar...

HAYATİ İNANÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ezbere bildiği 7000 beyt ile Divan edebiyatının yaşayan öncülerinden biri olan Hayati İnanç, 1961 yılında Denizli'de dünyaya geldi. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans eğitimini tamamladı. Babasının ismini Nur Hayati olarak koyduğunu söyleyen İnanç, annesinin ise kendisine göbek adı olan Yüksel ismiyle hitap ettiğini söyler. İnanç, avukatlığın dışında yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapmıştır.

"Çiftleri boşanmaktan çok barışmaya teşvik ettiği için" alanında başarılı avukatlardan biri olan İnanç, yaptığı konuşmalar dikkat çekiyor.

60 yaşındaki İnanç, bir dönem divan edebiyatının en güzel şairleri ve en unutulmaz beyitlerini kendine has üslubuyla Diyanet TV'de "Can Veren Pervaneler" adlı programında izleyici ile buluşturdu. Can Veren Pervaneler 1, 2, 3, 4, 5, İşte Geldik Gidiyoruz kitaplarını yayınlamıştır. Ankara'da ikamet eden Hayati İnanç, evli ve iki çocuk babasıdır.

HAYATİ İNANÇ'IN ETKİLENDİĞİ VE TAVSİYE ETTİĞİ ESERLER

- Mızraklı İlmihâl – Miftâhul Cennet

- Şevâhid-ün Nübüvve

- Fener Patriği V. Gregorius’un, Rus Çarı II. Alexander’a mektubu

- Yusuf Aleyhisselâm