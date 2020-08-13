"Hayatımdaki en büyük hata, Terim'le yaşadığım sorun"

Galatasaray'dan 2011 yılında ayrıldıktan sonra, dünya devi Barcelona'ya kadar yükselen Arda Turan, o transferinin ardından büyük bir düşüş yaşamıştı. Milli takımlarda ve kişisel hayatında yaşadığı birçok tartışma ve skandal ile birçok Galatasaray taraftarının da gözünden düşen Turan, sarı-kırmızılı camiaya geri dönüşüyle, taraftarla arasında oluşan buzları kırmak istiyor.

Transferin resmileşmesinin ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a röportaj veren Arda Turan, samimi açıklamalarda bulundu.

"BİZ ESKİ ALİ SAMİ YENCİYİZDİR"

Fatih Terim ile milli takımda yaşanan sorunların ardından Terim, Arda için tekrar yeşil ışık yakmıştı. Bunu gördükten sonra transfer tekliflerinin hepsini reddettiğinden bahseden Arda, “Hoca ekranda ‘Arda’yı istiyorum, herkes 2. şansı hak eder’ dedikten sonra ben tamamen transfer konusunu kapattım, o günden bu güne kadar tüm teklifleri reddettim. Hoca benim için böyle bir şey diyorsa, ben hep onun yanında olurum. Ona çok teşekkür ediyorum, hayatımdaki tüm duyguları bana hissettirdi ve bu transferde de geç olsa da yine star gibi hissetmemi sağladığı için ona teşekkür ederim. Biz eski Ali Sami Yenciyizdir, biz kazan dairesini biliriz. Burada seyirci olarak çok sevindik, inşallah futbolcu olarak da seviniriz. Galatasaray beni çağırırsa gelirim, olmazsa tribün orada. Ben Galatasaraylıyım. Her Galatasaraylının duygusu nasılsa, benim de öyle.” diye konuştu.

“KİMSE 'SENİ İSTEMİYORUZ' DEMEDİ”

Barcelona ile ilgili ayrılık sürecine değinen Turan, ”Messi ile aramız çok iyiydi. Beraber oynarken de keyif alırdık. Bana Barcelona’da Valverde dahil kimse hiçbir şey söylemedi. Kimse bana ‘Seni istemiyoruz’ demedi. Messi, Suarez, Neymar'dan sonra en iyi istatistiği yaptığımda, Valverde takımın başına gelip, hazırlık maçları dahil beni doğru düzgün oynatmayınca, ben orada konuyu kapattım. Barcelona da olsa, dünyanın en önemli takımı da olsa, ben kendimi mutlu hissetmediğim yerde durmam. Para, pul benim için hiçbir zaman konu değildir Kendimi önemsiz hissettim ve ayrılmaya karar verdim. Ben, Atletico Madrid'in 10 numarası olarak oraya gittim, önemli bir oyuncu olarak. Önemli de bir rol aldım ama sonrasında, Valverde gelince, beni önemsiz hissettirince, konu oraya gitti Kendimi Türkiye’ye dönüp kanıtlamak istedim. Ailemin burada olması, annemin rahatsızlığı… Başakşehir’de hiçbir sorun yaşamadım. Ancak o dönem Türkiye’ye dönme kararı hataymış.” ifadelerini kullandı.

“FATİH TERİM’DEN ÖZÜR DİLEYECEKSEM GOCUNMAM, GURUR DUYARIM”

Açıklamalarına devam eden Turan, şunları kaydetti:

“Fatih hocadan bir özür dileyeceksem veya elini öpeceksem, bundan gocunmam, hatta gurur duyarım. Fatih hoca bir şeye kırıldıysa, üzüldüyse, en doğru ortam, onun gönlünü alabilecek yer, orasıdır diye düşündüm. Evde de oturup konuşuyoruz ama orası, ilk buluşma için doğru yer diye hissettim ve çok etkilendim. Sporculukla ilgili bir hata yapmadım. Eğer hatayı da affedebilecek biri varsa, o da Fatih hocadır. ‘Biz seni affettik, affediyoruz.' diyorlar. Kimseye bir şey yapmadım ki. Beni, Fatih hoca affeder.”

“FATİH HOCAYLA SORUN YAŞAMAMALIYDIM”

Milli takımda Fatih Terim ile yaşadığı sorunun en büyük hatası olduğunu ifade eden Arda, “Sahaya bir türlü kafam rahat çıkamıyorum. Kendi hatalarım, anlatamadığım, ispatlayamadığım haklılıklarım beni mahvetti. Her gece bunları düşündüm. Yaptıklarımı kabul ediyorum ama yapmadıklarımın yükü de bana biniyor. Özel hayatımda yaptığım hatalar, sahadaki kredimi bitirdi. Bu konuyu, oturup sabaha kadar tartışabiliriz. Çok basit bir şey var, futbol oynamak istiyorum ve Galatasaray'ı çok seviyorum. Burayı çok özledim. Buradaki yaşamı çok özledim. Konu çok basit. Barcelona'ya transfer oluş şeklimle ilgili çıkan spekülasyonlar, tamamen spor cahilliği. Bu konuyla alakalı fazla bir şey konuşmama gerek yok. Bunları söyleyebilenler için üzülürüm ben… En büyük hatam, Milli Takım sorunu. Ne olursa olsun, Fatih hocayla sorun yaşamamalıydım” diye konuştu.