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  3. Hayatın baharında gelen feci ölüm! Üzerine tomruk düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hayatın baharında gelen feci ölüm! Üzerine tomruk düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kocaman Orman deposunda yaşanan kazada babasına yardım etmeye çalışan 17 yaşındaki Baran Ü. tomrukların altında kaldı. Üzerine kamyon kasasından tomruk düşen genç hayatını kaybetti.

Hayatın baharında gelen feci ölüm! Üzerine tomruk düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Kocaman Orman deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman nakliyesini yapan Şükrü Ü., Gümeli Bölüklüyayla ormanından kamyonuna tomruk yükleyerek tomrukları, Alaplı Orman İşletme şefliğine bağlı Kocaman Deposu'na boşaltmak için yola çıktı.

BABASINA YARDIM ETMEK İSTEMİŞTİ

Babasına yardım etmek için makara ipini sökmeye çalışan 17 yaşındaki Baran Ü. bir an tomrukların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Tomruğun altında kalan oğlunun imdadına koşan babası hemen durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baran Ü. tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hayatın baharında gelen feci ölüm! Üzerine tomruk düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hayatın baharında gelen feci ölüm! Üzerine tomruk düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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