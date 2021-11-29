Ünlü magazin muhabiri Engin Güneş 61 yaşında tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Güneş'in ölüm haberi Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) eski başkanı Nurettin Soydan tarafından paylaşıldı. Bu haberle birlikte vatandaşlar deneyimli muhabir hakkında araştırma yapmaya başladılar. Bu bağlamda, Hayatını kaybeden gazeteci Engin Güneş kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Detaylar haberimizde...

ENGİN GÜNEŞ KİMDİR?

61 yaşındaki Engin Güneş 1959 yılında doğmuştur. Magazin gazeteciliği görevini 1983 yılından bu yana üstlenmektedir. 1992 senesinden sonra ise televizyon bölümüne geçmiştir. Güneş; muhabir, editör ve yönetici pozisyonlarında birçok magazin programında çalıştı.

ENGİN GÜNEŞ HASTALIĞI NEYDİ, NEDEN ÖLDÜ?

Engin Güneş kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede iki gün sonra vefat etti.

Ünlü gazeteci Nurettin Soydan Engin Güneş hakkında bir paylaşımda bulundu:

“Gazeteci arkadaşımız, dostum Engin Güneş'i kaybettik...

Yani ne diyeceğimi ne yazacağımı dakikalardır bilemedim. Kelimeler boğazımda düğümlendi. Geçirdiği kalp krizi sonrası 2 gündür Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi gören gazeteci arkadaşım Engin Güneş'i maalesef bugün kaybettik...

Ahh, Engin'im, canım kardeşim bu veda erken veda hem de çooook. Mekanın cennet olsun. Yakınlarına, arkadaşlarına ve meslektaşlarımıza sabırlar diliyorum. Magazin gazeteciliği gerçek bir emekçisini kaybetti... Üzgünüm...” ifadelerine yer verdi.

Milliyet Cadde'de yazarlık yapan Ali Eyüboğlu, Instagram’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yapma be Engin...

Var mıydı bu kadar erken gitmek?

Magazin gazeteciliğine başladığım 1981 yılında tanıdığım meslektaşım ve arkadaşım Engin Güneş, kalbine yenik düştü.

Çok üzgünüm...

Sevgili Engin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.”