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Hayallerini yazdılar! Öksüz ve yetimler isteklerini mektupla anlattı

Yetim ve kimsesizlerin öncelikte tutulduğu Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yılda yeni bir proje hayata geçirildi. İlçe genelindeki öksüz ve yetim öğrencilere hayallerini belirtmelerini isteyen bir mektup yazarak cevaplamalarını istedi.

Hayallerini yazdılar! Öksüz ve yetimler isteklerini mektupla anlattı

Ramazan ayı öncesinde Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ilçe genelindeki öksüz ve yetim öğrencilere hayallerini belirtmelerini isteyen bir mektup yazarak cevaplamalarını istedi. Gelen mektupları teker teker okuyan başkan Yavaş, çocukların hayallerin yerine getirilmesi için kolları sıvadı.

Hayallerinde kimi çocuklar Başkan Yavaş ile tanışmak, yemekte buluşmak gibi istekler sunarken, kimisi laptop, bisiklet, tablet, oyuncak gibi isteklerini yazdı. Kimi mektuplar da okunurken duygulandırdı. Çocukların hayalleri hayırsever vatandaşlar işbirliği ile gerçekleştirilirken, hediyeleri de Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından evlerine kadar götürüldü. 

HAYIRSEVER VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Hayallerin gerçekleşmesine katkı sunan hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Öksüz ve yetim ailelerine mektupla ulaştık. Onların hayallerini aldık. Bizler de bu hayale sadece kendimizi değil, her bir yetimin derdine de başka bir vatandaşımızın sahip çıkmasını arzu ettik. Çok şükür şu ana kadar da yaptığımız bütün çalışmalarda, o evladımızın hayalini, hediyesini bir kişi karşıladı. Bu da işin paylaşma noktasında Sındırgı'ya yayılan, Sındırgı'nın paylaşma noktasında o hayırsever, o kadirşinas özelliğini bir kez daha da ortaya koymuş oldu. Yetimlerle varlık durumu iyi olan insanları buluşturup kardeşçe, bir arada olmalarını sağladık. Hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

hAYöksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş’a yazdı

hAYöksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş’a yazdı

hAYöksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş’a yazdı

hAYöksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş’a yazdı

hAYöksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş’a yazdı

hAYöksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş’a yazdı

hAYöksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş’a yazdı

hAYöksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş’a yazdı

hAYöksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş’a yazdı

hAYöksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş’a yazdı

hAYöksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş’a yazdı

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