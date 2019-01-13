Hayrat belediye başkanı Mehmet Nuhoğlu bağımsız aday oluyor

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti Hayrat’ta Yüzde 82,71 rekor oyla belediye başkanı seçilen belediye başkanı Mehmet Nuhoğlu 31 Mart 2019 myerel sçimlerine aday gösterilmedi.yerine İlçe başkanı Salih Öztel aday gösterildi. Bu gelişmeler üzerine Mehmet Nuhoğlu'nun bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı aldığı belirtilyor,

Trabzon’un Hayrat ilçesinde 3 dönemdir AK Parti’den belediye başkanlığı görevini yürüten Mehmet Nuhoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den aday gösterilmedi. 3 dönem kuralına takılan Mehmet Nuhoğlu yerine Salih Öztel aday olarak tercih edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Nuhoğlu flaş bir karar aldı. Hayrat’ta bir çok vatandaşın ısrarları üzerine Mehmet Nuhoğlu, ilçeden bağımsız belediye başkan adayı olacağı öğrenildi. Nuhoğlu, Pazartesi günü bağımsız aday olarak basının karşısında çıkacak ve adaylığını resmen açıklayacak.

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET NUHOLUNDAN AÇIKLAMA: EVET ADAYIM

Mehmet Nuhoğlu, yaptığı açıklamada ‘’Bütün bir Hayratlılar, sülalem, Hayrat içinde ve dışındaki akrabalarım Hayratlılar benim yeniden belediye başkan adayı olmamı istediler.Tabandan gelen bu yoğun talebe karşı duramazdım evet, adayım. Pazartesi bağımsız adaylığını açıklayacak ve sokağa ineceğim’’ dedi

ERDOĞAN'DAN MEHMET NUHOĞLU'NUN ADAYLIĞINA TEPKİ

Dünkü aday toplantısına damgayı Cumhurbaşkanının adını açıkladığı ilçe başkanı ile platformda kısa süreli de olsa sohbet etmesi oldu. Platformda en uzun süreli sohbeti Hayrat’ın yeni belediye başkan adayı Salih Öztel ile yaptı… Öztel’e başarılar dileyen Erdoğan halen belediye başkanı olan Mehmet Nuhoğlu’nu sordu. Öztel de, bağımsız aday olacakmış dedi. Erdoğan bunu duyunca vay anasını dedi ve Öztel’e moralini bozmadan seçime asılmasını öğütledi.

MEHMET NUHOĞLU KİMDİR?

Nuhoğlu kendini şöyle anlatıyor;

Yüce yaratanın takdiri ve halkımızın teveccühü ile 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçim neticesinde Trabzon'un güzel içesi Hayrat Belediyesine Belediye Başkanı olarak hizmet etmek bize nasip oldu . O tarihten beri mevcut imkanları iyi kullanmak ve yeni imkanlar bulmak suretiyle Hayrat halkına en iyi hizmeti verebilmek tek amacımız olmuştur. Gerek planlama ve gerekse uygulama aşamalarında hizmetlerimizle ilgili olarak halkımızla ya doğrudan ,yada iletişim araçları vasıtasıyla bilgi alışverişinde bulunmaya özen gösteriyoruz.

Bu sitenin de amacı, bilgi alışverişini geliştirmek ve Hayrat dışında bulunan değerli hemşehrilerimizle de kolaylıkla diyalog kurabilmeyi sağlamak ve Hayrat'ı tanıtmaktır.

Hayrat dışında yaşayan hemşehrilerimizin güzel Hayratımıza yatırım yapmaları ve buradaki hemşehrilerine sahip çıkmaları İlçemizin geleceği açısından büyük önem arzetmektedir. Bu hususta değerli hemşehrilerimizin maddi ve manevi yardımlarını bekliyoruz.

Halkımızın da desteği ile güzel Hayrat'ımızı alt yapı, üst yapı, sosyal ,ekonomik ve kültürel açıdan en iyi duruma getirme gayreti içersindeyiz. Doğru, dürüst ve tarafsız bir hizmet anlayışı ile bu göreve layık olduğumuzu Halkımızın memnuniyetinde görebilmek en büyük bahtiyarlığımız olacaktır.

Bizi buradan ziyaret edip okuma zahmetine katlandığınız için sizlere teşekkür ediyor, ilk fırsatta Hayratımıza gelerek konukseverliğimize şahit olmanızı temenni ediyor, hepinize en içten selam ve saygılar sunuyorum.