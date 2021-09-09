Hayvan damında ürettikleri salçayı soframıza koyacaklardı

Kemalpaşa İlçesi Bağyurdu Yeni Mahalle Halit Bağı Küme Evleri mevkiinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir operasyon düzenledi. Y.K. adlı kişinin işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, hayvan damı olarak kullanılan yerde salça ürettiği anlaşıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde 5 adet üretim havuzu, 5 adet üretim makinası ve satışa sunulmak üzere 52 bin 409 kilogram ağırlığında 900 bin TL değerinde işlenmiş biber közü ve salça sosu ele geçirildi. İşletme mühürlenirken şüpheli Y.K. hakkında bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirildi.