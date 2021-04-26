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  3. Hayvancılık işletmesi alevlere teslim oldu: 3 bin balya kaba yem kül oldu!

Hayvancılık işletmesi alevlere teslim oldu: 3 bin balya kaba yem kül oldu!

Kayseri'de bir hayvancılık işletmesinde kaba yem deposunda çıkan yangın 3 bin balya kaba yem yanarak kül oldu.

Hayvancılık işletmesi alevlere teslim oldu: 3 bin balya kaba yem kül oldu!

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin Mahallesi'nde Hamdi Sevinç'e ait hayvancılık işletmesinde yangın çıktı. Kaba yem deposunda çıkan yangına, yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonrasında söndürülen yangında 3 bin balya kaba yem yanarak kül oldu.

Yangını haber aldıktan sonra olay yerine gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yangın ve hasar konusunda Hamdi Sevinç'ten bilgi aldı. Devletin her zaman üreticilerin yanında olduğunu hatırlatan Şahin, gereken desteğin devlet tarafından yapılacağını bildirdi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Hayvancılık işletmesi alevlere teslim oldu: 3 bin balya kaba yem kül oldu!

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