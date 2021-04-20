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  3. Hayvanlarını kontrol etmeye gitmişti! 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki yaşlı adam aranıyor

Hayvanlarını kontrol etmeye gitmişti! 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki yaşlı adam aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Hayvanlarını kontrol etmeye gitmişti! 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki yaşlı adam aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde kayıp arama çalışmaları yürütülüyor. 4 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Alınan bilgiye göre, Balgöze köyünde 17 Nisan'da hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldığı evine geri dönmeyen Göçük'ün ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

ÇALIŞMALARA AFAD EKİPLERİ DESTEK VERİYOR

Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle Göçük'ün bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 15 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor. Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği Bingöl Birim Sorumlusu Ramazan Küçükhazar, yaptığı açıklamada, ekiplerin Göçük'ün bulunması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yaşlı adamı bulmayı ümit ettiklerini kaydetti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Hayvanlarını kontrol etmeye gitmişti! 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki yaşlı adam aranıyor

Hayvanlarını kontrol etmeye gitmişti! 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki yaşlı adam aranıyor

Hayvanlarını kontrol etmeye gitmişti! 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki yaşlı adam aranıyor

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