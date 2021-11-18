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Hayvanseverleri sevindirecek gelişme! Köpekleri sahibine kavuşturan cihaz

Hayvanseverleri mutlu edecek haber İskoçya'dan geldi. Glasgow Üniversitesi'nde geliştirilen cihaz evde yalnız kalan köpeklerin sahiplerine ulaşmasını sağlıyor. İşte detaylar...

Hayvanseverleri sevindirecek gelişme! Köpekleri sahibine kavuşturan cihaz

Evcil hayvan besleyen kişilerin en büyük endişelerinden biri onları evde yalnız bıraktıklarında durumunu kontrol edememek oluyor. İskoçya’nın Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas, bu durumu düşünerek hayvanların sahiplerine ulaşmasını sağlayacak bir proje geliştirdi. 

‘DogPhone’ adı verilen (köpek telefonu) top şeklinde cihaz, köpek ağzına alıp salladığında bilgisayara sinyal göndererek sahibini görüntülü aramasını sağlıyor.

DOGPHONE'UN BENZER SİSTEMLERDEN FARKI NE?

Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas yaptığı açıklamada benzer sistemlerin aksine DogPhone’un hayvanların teknolojiyi kontrol etmesini sağladığını ifade etti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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