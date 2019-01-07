Hazal Kaya ve Ali Atay ne zaman evleniyor? sorusu çiftin takipçileri tarafından aranmaya başladı. Ali Atay ve Hazal Kaya'dan sevenlerine mutlu haberi geçtiğimiz günlerde sevenlerine vermişti. Evlenme kararı alan ve kısa bir süre önce nişanlanan çiftin nikâh davetiyesi ortaya çıktı. İşte sevenlerinin merakla beklediği o tarih...

İŞTE HAZAL KAYA VE ALİ ATAY'IN DÜĞÜN DAVETİYESİ

LEYLA İLE MECNUN KONUSU

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "doğar doğmaz birbirlerini buldular" sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsane aşıklar Leylâ ve Mecnun'dan alırlar.

Aradan 25 yıl geçer. Bir sabah ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Mecnun başta bu durumdan rahatsızlık duysa da Leyla'yı görür görmez aşık olur. Onu etkilemek için ne yapacağını bilemeyen Mecnun, bir gece rüyasında aksakallı dedeyi görür. Aksakallı dedenin rüyalarından çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla da işler karışır. Mecnun Leylayı bir trafik kazasında kaybeder. Bu durumu kabullenemeyen Mecnun 1 yıl kimseyle konuşmaz. Daha sonra Leyla'nın organlarının bağışlandığını öğrenir. Bunun peşine düşen Mecnun Leyla'nın kalbini alan Şirin ve ciğerini alan Sedef ile tanışır. Bir yanda kültürlü ve bilgili Şirin diğer yanda kuryelik yapan ve kendi gibi olan Sedef vardır. Mecnun ikisi arasında gidip gelir ancak ikisiyle de mutlu olamaz. Sedef ve Şirin mahalleyi terk eder. Leyla'sının peşinde çöllere düşen Mecnun daha sonra babasının eski bir arkadaşı olan Ömer'in kızı Leyla'ya aşık olur.

Dizinin finali

Dizi, 3. sezon finalini yapmış ama 4. sezona başlayamadan yayından kaldırılmıştır. Aynı oyuncu kadrosuyla Star TV'de yayınlanan Ben de Özledim adlı dizinin ilk bölümünde senarist Burak Aksak eğer dizi devam etseydi aklında nasıl bir final olduğunu üç dakika içinde kısa bir şekilde anlatmıştır. Sonradan dizinin senaristi bir söyleşide bu finalin aslında kafasında planladığı final olmadığını belirtmiş, Ben de Özledim'deki finalin dizinin başrol oyuncusu Ali Atay'a ait olduğunu ve yönetmen Onur Ünlü ile o anki şartlar altında bu finalin en doğrusu olacağına karar verdiklerini söylemiştir.

Mecnun, ilkokul yıllarında trafik kazası geçiren ve kaza sonunda felç olan bir çocuktur. 103 bölümdür yayınlanan dizi aslında felçli Mecnun'un aklından geçen hayal ürünüdür. Annesi Mecnun'a bakamaz ve oğlunu terk eder. Aslında taksici olan babası İskender ise işini bırakıp oğluyla ilgilenmeye başlar.

Dizideki Leyla karakteri, Mecnun'un felç geçirmeden önce okulda aşık olduğu kızın ismidir. Leyla'yı tam olarak hatırlayamadığı için dizide dört farklı Leyla yer almıştır. Leyla karakterinin sürekli değişmesinin bir başka nedeni ise Mecnun'un televizyondan izlediği dizilerde gördüğü kadın karakterlerdir. Bu karakterlere aşık olduğu için kafasında Leyla'yı gördüğü oyunculara benzetmiştir.

Dizideki Erdal Bakkal karakteri aslında babasının Mecnun'a yemek yedirmeye çalışırken Mecnun'un gözüne ilişen tuzluktur. Babası sürekli "Erdal siparişleri getirdi." dediği için Mecnun, Erdal'ı bu tuzluğa benzetmiştir. Erdal Bakkal'ın karısı Nurten ise yine tuzluğun yanındaki karabiberliktir. Bu yüzden karısı siyah tonlarda makyajlıdır. Çocuklarının yumurta olarak dizide gösterilmesinin nedeni de bu şekilde anlaşılabilmektedir. Tuzluk, karabiberlik ve yumurta Mecnun'un sabah kahvaltısında sıklıklıkla gördüklerinden türettiği hayal kahramanlarıdır.

Dizideki İsmail Abi karakteri, Mecnun'un yatağının hemen karşısında duran akvaryumdaki Japon balığıdır. Bu balık renklidir, İsmail Abi karakterinin renkli giyinme sebebi de budur. Mecnun'un babası akvaryuma bir balık daha koymuş ama balık ertesi gün ölmüştür. Bu nedenle Mecnun, İsmail Abi karakterini sürekli hüzünlü olarak hayal etmiştir.

Yavuz karakteri geceleri camdan içeri süzülen ağaç dallarının gölgesidir. Bu gölgeler sadece geceleri geldiği, siyah olduğu ve camdan göründüğü için Mecnun bu gölgeyi kafasında bir hırsız olarak hayal eder. Dizide Yavuz karakteri çoğunlukla kapı yerine pencerelerden eve girer.

Dizideki Kaan Karakteri ise; Mecnunun çocukluk arkadaşıdır. Bu yüzden hep küçük ve asla büyümez. Zeki ve gözlüklüdür.

Ak Sakallı Dede karakteri ise Mecnun'a yapılan aşı, şırınga ise Ak Sakallı Dede'nin asasıdır. Ak Sakallı Dede, Mecnun'un vücudundaki mikroplarla yani Karabasan'la savaşır.