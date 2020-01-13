Hazal Kaya" Kilolarımı takmıyorum çocuğum iyi olsun yeter"

Nişantaşı’nda ailece yemek yiyen Ali Altay ve Hazal Kaya çifti mekan çıkışında görüntülendi. Oğulları Fikret Ali'yle birlikte keyif yaptı. Ali Atay'ın ise uzun süre puset ile uğraşması dikkatlerden kaçmadı.

Ali Atay çıkışta pusetin tekerlekli ayaklarını bir türlü katlayamadı. Dakikalarca uğraştıktan sonra başardı.

'Nazar değmesinden korkuyoruz'

Ali Atay “Çocuğumuzun yüzünü çekmeyin, nazar değmesinden korkuyoruz” dedi. Doğum kiloları hakkında konuşan çiçeği burnunda anne Hazal Kaya ise, bunları hiç takmadığını çocuğunun iyi olmasını istediğini söyledi.