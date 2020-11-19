Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğulları Fikret 1 yaşında!

Ali Atay'ın kopyası olan küçük Fikret Ali 1 yaşına bastı. Hazal Kaya ile Ali Atay oğulları Fikret Ali'nin doğum gününü ise Patron Bebek temalı parti ile kutladı. İnstagram hesabından oğlu Fikret Ali'nin doğum gününden fotoğraflar paylaşan Hazal Kaya'ya hayranlarından bolca beğeni ve yorum yağdı. Çiftin oğulları Fikret Ali ile aile pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte doğum gününden kareler...

Hazal Kaya, Fikret Ali'nin doğum günü partisindeki mutlu anlarını ise sosyal medyada "İyi ki doğdun kalbim" notuyla paylaştı...