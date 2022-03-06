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Hazal Kaya'dan, oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan'a 'Vasat herif' yanıtı! Olay iyice kızışıyor!

Gazeteci Ahmet Hakan, Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya’nın oyunculuğunu sert sözlerle eleştirmesinin ardından ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gazeteciye yanıt verdi.

Hazal Kaya'dan, oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan'a 'Vasat herif' yanıtı! Olay iyice kızışıyor!

Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefret ettiğini belirten gazeteci Ahmet Hakan'a güzel oyuncudan yanıt gecikmedi.

PEŞ PEŞE SIRALADI

Köşe yazısında Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde Esra karakterine hayat veren oyuncu Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan şu sözleri kullanmıştı;

- BİR: Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor.

- İKİ: Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor.

- ÜÇ: Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor.

- DÖRT: Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda.

- BEŞ: Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacıklık var oyunculuğunda.

Hazal Kaya'dan, oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan'a 'Vasat herif' yanıtı! Olay iyice kızışıyor!

"FİKRİNİN NE ÖNEMİ VAR?"

6.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir görsel paylaşan Hazal Kaya'nın yayınladığı paylaşımda, "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" yazması dikkat çekerken bir sonraki paylaşımda ise Ahmet Hakan'ın sözlerine yanıt verdi.

Hazal Kaya'dan, oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan'a 'Vasat herif' yanıtı! Olay iyice kızışıyor!

Dizinin konusunun zamanda yolculuk olduğunu ve kurguyu canlandırırken doğal olunmayacağını dile getiren oyuncu, "bedenime, varlığıma, nefret içerikli yorumlar yapamazsınız" dedi.

İşte oyuncunun o paylaşımı...

Hazal Kaya'dan, oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan'a 'Vasat herif' yanıtı! Olay iyice kızışıyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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