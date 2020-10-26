Hazal Kaya'dan Şevval Şahin'e destek!

Hem oyunculuğu hem güzelliği hem de sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatler üzerine her daim çeken Hazal Kaya geçtiğimiz gün bir programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin'e destek verdi.

Geçtiğimiz gün CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programına konuk olan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Şahin, programda üst üste kendisine sorulan soruları bilemeyince zor anlar yaşadı ve stüdyoyu terk etmek istedi.

Program yayınlandıktan sonra bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'e bir kesim eleştiriler yaparken bir kesimde yapılanın kadına şiddetin farklı bir versiyonu olduğunu iddia etti.

Şahin'e bir çok ünlü isimden de destek mesajları geldi.

Son zamanlarda sosyal medyada bu tarz konularda sık sık yorum yapan ve sessiz kalmayı tercih etmeyen ünlü oyuncu Hazal Kaya Şahin'e yakın arkadaşı Tanem Sivar'ın sosyal medya hesabından yazdıklarını yayınlayarak "İçindem geçenleri yazmış" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama;